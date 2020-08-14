14.08.2020 (13:15)

Российские разведчики провели диверсии в тылу условного противника на учении в Таджикистане

Разведывательные подразделения 201-й военной базы отработали скрытные диверсии в тылу условного противника в ходе тактического учения в Таджикистане.

Для выполнения поставленных задач разведчики скрытно совершали рейды на расстояние до 50 километров в тыл условного противника. Переброску подразделений в указанный район осуществляли военно-транспортные вертолеты Ми-8.

Десантировавшись посадочным способом, военнослужащие развернули наблюдательные посты и замаскировали позиции. С помощью технических средств разведки специалисты отработали поиск и классификацию целей для проведения налета, захвата документов, пленных, а также образцов вооружения. Особое внимание в ходе учения уделялось проверке слаженности разведывательных групп, совершенствованию навыков умелого применения вооружения и военной техники, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач в современном общевойсковом бою как наступательного, так и оборонительного характера.

Для выполнения учебно-боевых задач использовались беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и портативные радиостанции «Азарт». Всего в ходе двухдневного учения, которое состоялось на полигоне Ляур, приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 60 единиц военной и специальной техники.

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