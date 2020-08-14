14.08.2020 (13:00)

Спецназ ЦВО отработал эвакуацию раненых военнослужащих из-под огня условного противника в ходе учения под Оренбургом

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) эвакуировали тяжелораненых военнослужащих из-под огня условного противника в ходе двустороннего учения на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

По замыслу мероприятия, в ходе боестолкновения с разведкой «противника» часть военнослужащих группы спецназа получила тяжелые ранения. Прямо на поле боя им была оказана первая медицинская помощь табельными и подручными средствами, а также проведена инфузионная и лекарственная терапия. После этого спецназовцы организовали эвакуацию раненых бронеавтомобилями «Тигр» для дальнейшей доставки на военно-транспортный вертолёт Ми-8.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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