14.08.2020 (12:30)
Танкисты Новороссийского соединения ВДВ выполнили учебно-боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 в Краснодарском крае
В ходе тактического учения отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, завершившегося на полигоне Раевский в Краснодарском крае, десантники-танкисты отработали вопросы ведения оборонительного боя в составе приданных сил десантно-штурмового полка с проведением учебно-боевых стрельб из штатного вооружения танков Т-72Б3 в обороне.
С получением сигнала учебной тревоги военнослужащие танковой роты провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности, после чего совершили марш в район проведения учения.
Заняв оборону на указанном рубеже, танковые экипажи выполнили учебно-боевые стрельбы из 125-мм гладкоствольной пушки, 7,62-мм спаренного пулемета ПКТ и 12,7-мм зенитного пулемета НСВТ на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства противника.
Кроме того, в ходе учения десантники отработали нормативы по загрузке боеприпасов и переводу танка из походного положения в боевое.
Учение проведено под руководством командира отдельного танкового батальона соединения гвардии подполковника Владимира Хохлова.
Всего в мероприятии принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 10 танков Т-72Б3.
Учение проводилось в целях проверки готовности танковых подразделений к выполнению боевых задач в составе приданных сил десантно-штурмового полка.