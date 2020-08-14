14.08.2020 (12:15)

Участники международного конкурса «Десантный взвод» провели тренировку первого этапа конкурса с совершением прыжка с парашютом и марш-броска

Участники международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который начнется в Пскове 23 августа, ознакомились на местности с порядком проведения этапа «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» и провели первую практическую тренировку.

Накануне члены команд-участниц завершили укладку парашютных систем, подготовили их к десантированию и провели предпрыжковую тренировку.

Рано утром команды прибыли на вертолетную площадку «Шабаны» под Псковом, прошли все положенные линии проверки под руководством офицеров воздушно-десантной службы Псковского гвардейского соединения ВДВ и выдвинулись к трем транспортно-боевым вертолетам Ми-8АМТШ для совершения десантирования в составе взводов.

После совершения прыжка и приземления на площадке «Кислово», участники осуществили сбор и ускоренным передвижением преодолели расстояние в 1 км к месту старта марш-броска.

Сдав парашютные системы, десантники десяти стран прошли процедуру взвешивания экипировки и стрелкового оружия, общая масса которых не должна превышать восьми килограм, и приняли старт марш-броска на 10 км.

По окончании тренировочного марш-броска тренеры и руководители команд подвели итоги, указав участникам на недостатки в ходе этапа и моменты, на которые особо следует обратить внимание.

Этап «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» пройдет 24 августа в рамках первого этапа конкурса.

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