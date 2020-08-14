14.08.2020 (14:30)

Российская команда военных автоинспекторов убыла в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020

Российская команда военных автоинспекторов убыла в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020. Соревнования будут проходить на автодроме общевойскового полигона, расположенного вблизи города Коканд.

Переброска военных специалистов осуществляется специальным бортом Минобороны России Ил-76 с аэродрома Чкаловский.

Все военнослужащие, убывающие в составе делегации на конкурс, прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Отрицательный результат теста, отсутствие контактов с вероятными больными и нахождение в карантинных зонах участников состязаний с последующим ограничением в перемещениях за пределы мест временного проживания на период подготовки к соревнованиям позволят российским военнослужащим своевременно адаптироваться, подготовиться и принять участие в конкурсе на территории Республики Узбекистан, не подвергая риску свое здоровье.

В ходе международного конкурса «Дорожный патруль» российская команда будет состязаться представителями военной полиции и автоинспекции из Белоруссии и Узбекистана. Конкурс будет проводиться в период с 25 августа по 2 сентября.

В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан, в 2019 году он проходил на автодроме Айленд вблизи города Паранд Исламской Республики Иран.

Всего в составе российской делегации в Узбекистан убыли 18 человек, восемь из них — непосредственные участники конкурса, остальные— оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

По прибытии в Узбекистан согласно Положению о проведении АрМИ–2020 участникам будет предоставлена техника и оружие, которое состоит на вооружении национальной армии.

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