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14.08.2020 (12:00)

Морские пехотинцы и разведчики Черноморского флота тренируются в высадке воздушного десанта различными способами

На войсковых полигонах боевой подготовки Крымского полуострова военнослужащие из состава подразделений морской пехоты и разведывательных подразделений Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом из вертолёта МИ-8.

В ходе воздушно-десантной подготовки личный состав отрабатывает различные приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта как посадочным способом, так и по штурмовому — в режиме зависания вертолёта или на ходу с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении.

Также морские пехотинцы и разведчики проводят занятия по огневой подготовке, на которых совершенствуют навыки в ведении стрельбы из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха из транспортного отсека вертолёта.

Помимо этого, подразделения отрабатывают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершении марша на различные дистанции.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил (войск) Черноморского флота на летний период обучения 2020 учебного года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская пехота , Южный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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