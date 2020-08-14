Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.08.2020 (14:45)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вручил Боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил Боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ.

«Вручение Боевого знамени — знаковое событие в жизни вашего воинского коллектива. Созданный 57 лет назад Главный вычислительный центр сегодня является ключевым звеном в обеспечении принятия эффективных управленческих решений по выполнению задач, возложенных как на Вооруженные Силы, так и на военную организацию государства в целом», — сказал начальник Генштаба на торжественной церемонии.

Генерал армии Валерий Герасимов отметил, что вручаемое центру Боевое знамя является символом высочайшего морального духа российского воинства.

«Уверен, что вы будете достойно продолжать ратное дело отцов и дедов, постоянно совершенствовать теорию и практику военного управления, вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны», — сказал начальник Генерального штаба, поздравляя центр с вручением знамени.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Начальник Генерального штаба проверил практические действия войск в рамках проведения специальных учений ЮВО
В мотострелковом соединении ЮВО в Северной Осетии состоялась торжественная церемония принятия новобранцами Военной присяги
Начальник Генерального штаба ВС РФ вручил дипломы лауреатам Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Вооруженные Силы РФ отработают организацию всех видов обеспечения действий войск в ходе специальных учений на юге России

Метки:
Начальник Генерального штаба , Знамена , Торжественные церемонии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false