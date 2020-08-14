14.08.2020 (14:45)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вручил Боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил Боевое знамя Главному вычислительному центру ВС РФ.

«Вручение Боевого знамени — знаковое событие в жизни вашего воинского коллектива. Созданный 57 лет назад Главный вычислительный центр сегодня является ключевым звеном в обеспечении принятия эффективных управленческих решений по выполнению задач, возложенных как на Вооруженные Силы, так и на военную организацию государства в целом», — сказал начальник Генштаба на торжественной церемонии.

Генерал армии Валерий Герасимов отметил, что вручаемое центру Боевое знамя является символом высочайшего морального духа российского воинства.

«Уверен, что вы будете достойно продолжать ратное дело отцов и дедов, постоянно совершенствовать теорию и практику военного управления, вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны», — сказал начальник Генерального штаба, поздравляя центр с вручением знамени.

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