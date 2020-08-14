14.08.2020 (11:45)

Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь-С» отразили ракетный удар условного противника на учении в Астраханской области

В соответствии с планом полевого выхода на полигоне Ашулук в Астраханской области военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), провели учение по отражению ракетного удара условного противника по командному пункту войск.

В ходе учения расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполнили учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне обозначенного района. Электронные пуски ракет по воздушным целям были выполнены как со стационарных оборудованных позиций, так и в составе колонн при движении с короткой остановкой.

Также на учениях зенитчики совершенствовали свои навыки по смене и маскировке стартовых позиций, приведения техники из походного положения в боевое, организации системы связи и управления между подразделениями.

По результатам учения аппарат руководства учениям отметил высокую оперативную готовность военнослужащих соединения к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов условного противника, определении координат целей и их эффективного поражения как в обычных условиях, так и при применении противником средств радиоэлектронной борьбы.

Все учебные мероприятия на полевом выходе проводятся в целях подготовки личного состава к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Всего на полигоне боевой подготовки в учениях задействовано более 30 единиц вооружения и специальной техники ПВО.

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