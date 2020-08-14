Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.08.2020 (11:45)

Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь-С» отразили ракетный удар условного противника на учении в Астраханской области

В соответствии с планом полевого выхода на полигоне Ашулук в Астраханской области военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), провели учение по отражению ракетного удара условного противника по командному пункту войск.

В ходе учения расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполнили учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне обозначенного района. Электронные пуски ракет по воздушным целям были выполнены как со стационарных оборудованных позиций, так и в составе колонн при движении с короткой остановкой.

Также на учениях зенитчики совершенствовали свои навыки по смене и маскировке стартовых позиций, приведения техники из походного положения в боевое, организации системы связи и управления между подразделениями.

По результатам учения аппарат руководства учениям отметил высокую оперативную готовность военнослужащих соединения к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов условного противника, определении координат целей и их эффективного поражения как в обычных условиях, так и при применении противником средств радиоэлектронной борьбы.

Все учебные мероприятия на полевом выходе проводятся в целях подготовки личного состава к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Всего на полигоне боевой подготовки в учениях задействовано более 30 единиц вооружения и специальной техники ПВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО на полигоне под Волгоградом провели обработку техники, подвергнутой условному химическому заражению
Соединение МТО ЮВО на спецучении развернет район тылового обеспечения в Астраханской области
На спецучении МТО ЮВО отработают пополнение запасов кораблей Черноморского флота в базе и в назначенном районе
Подразделения бригады МТО ЮВО на спецучении отработают обеспечение полевого склада горючим из магистрального нефтепровода

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , ПВО , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false