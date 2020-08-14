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14.08.2020 (11:30)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО на полигоне под Волгоградом провели обработку техники, подвергнутой условному химическому заражению

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области провели специальную обработку батальонной тактической группы (БТГр) мотострелкового соединения, которая была подвержена химическому заражению условным противником.

Мотострелки перед наступлением были подвержены обстрелу из реактивных систем залпового огня условного противника химическими боеприпасами.

Подразделения РХБ защиты оперативно развернули новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ и провели специальную обработку боевой техники подразделений БТГр.

Расчеты на новейших термодымовых машинах ТДА-3 поставили приподнятую площадную аэрозольную завесу для укрытия своих войск.

После проведения специальной обработки личного состава и техники тактическая группа приступила к развертыванию в боевые порядки, а для скрытного перемещения были применены боковые дымовые завесы при помощи вертолетов Ми-8 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

В спецучении РХБ защиты принимают участие более 1000 военнослужащих соединения и воинских частей РХБ защиты ЮВО, а также подразделения мотострелкового соединения, задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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