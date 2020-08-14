14.08.2020 (11:15)

Соединение МТО ЮВО на спецучении развернет район тылового обеспечения в Астраханской области

Соединение материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) ходе специального учения отработает развертывание района тылового обеспечения в Астраханской области.

В целях маскировки при оборудовании района впервые будут использованы быстровозводимые элементы полевого склада, включая ограждение, контрольно-пропускной пункт, имитаторы штабелей с боеприпасами и другого оборудования.

При этом среди реальных объектов будут развернуты полевые артиллерийский, продовольственный и вещевой склады, подвижной хлебозавод, банно-прачечный комбинат, полевой склад горючего и пункт содержания резервных запасов питьевой воды.

Специалистами МТО в полевых условиях будет организовано проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия силами подвижной лаборатории.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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