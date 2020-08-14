14.08.2020 (11:00)

На спецучении МТО ЮВО отработают пополнение запасов кораблей Черноморского флота в базе и в назначенном районе

На специальном учении по материально-техническому обеспечению (МТО) Южного военного округа (ЮВО) отработают пополнение запасов кораблей Черноморского флота. В пункте базирования на корабли погрузят различные боеприпасы, включая крылатые ракеты и мины.

Для обеспечения материальными запасами в назначенном районе непосредственно в море задействуют авиацию и десантные средства.

Также на открытой воде обеспечат доставку на корабли артиллерийского запаса и торпед. Впервые подачу пресной воды на корабль организуют с автомобильной цистерны, погруженной на десантный корабль. А для доставки топлива будет применен комплекс беспричальной заправки БЗКР-100Э.

Кроме того, для устранения условных неисправностей винто-рулевой группы корабля привлекут водолазную команду.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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