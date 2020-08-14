14.08.2020 (10:45)

Подразделения бригады МТО ЮВО на спецучении отработают обеспечение полевого склада горючим из магистрального нефтепровода

Подразделения бригады материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) в ходе специального учения впервые отработают подключение к врезке магистрального нефтепровода одной из транспортных компаний с последующей подачей горючего в войска.

Трубопроводный батальон проложит полевой магистральный трубопровод ПМТП-150 до полевого склада горючего ПСГ-600. Для оборудования участка массовой выдачи топлива специалисты автомобильного батальона соединения МТО ЮВО развернут комплект КМВ-6 на шесть стояков.

Применив автомобильные средства заправки топлива АСЗСТГ, специалисты МТО обеспечат подвоз горючего на военный аэродром в Волгоградской области.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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