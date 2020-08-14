14.08.2020 (10:30)

Специалисты МТО на Северном Кавказе оборудовали трубопроводную магистраль для обеспечения группировки войск ЮВО в ходе учения

Отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа (ЮВО) в горах Северного Кавказа в ходе проведения тактико-специального учения построил трубопроводную магистраль для обеспечения группировки войск водой и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Военнослужащие оборудовали более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.

Монтаж трубопроводной магистрали проходил в условиях отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп, а также преодоления зараженных участков местности.

Завершающим этапом учения стала подача топлива по полевому магистральному трубопроводу ПМТП-150.

В учении была задействована штатная специальная техника: передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника, а для организации связи на трубопроводной магистрали — радиорелейные станции.

Всего в учениях по видам обеспечения действий войск (сил), а также органов военной полиции принимают участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано до 750 единиц вооружения военной и специальной техники.

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