14.08.2020 (10:15)

Подразделения ЮВО на спецучении МТО отработают выгрузку воинского эшелона на необорудованный участок местности

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) в ходе специального учения впервые применят новую универсальную железнодорожную аппарель для выгрузки воинского эшелона на необорудованный участок местности.

В тактическом эпизоде учения планируется задействовать личный состав комендатуры железнодорожного, водного участков, станции и порта Астрахань.

Стоит отметить, что на участке разгрузки будут полностью отсутствовать стационарные погрузочно-выгрузочные места.

После выгрузки раскрепленных образцов военной техники будет выполнена ее переправа по наведенному комбинированному мосту из комплектов среднего автодорожного разборного моста САРМ-М и понтонно-мостового парка ПМП.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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