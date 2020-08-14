14.08.2020 (10:15)
Подразделения ЮВО на спецучении МТО отработают выгрузку воинского эшелона на необорудованный участок местности
Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) в ходе специального учения впервые применят новую универсальную железнодорожную аппарель для выгрузки воинского эшелона на необорудованный участок местности.
В тактическом эпизоде учения планируется задействовать личный состав комендатуры железнодорожного, водного участков, станции и порта Астрахань.
Стоит отметить, что на участке разгрузки будут полностью отсутствовать стационарные погрузочно-выгрузочные места.
После выгрузки раскрепленных образцов военной техники будет выполнена ее переправа по наведенному комбинированному мосту из комплектов среднего автодорожного разборного моста САРМ-М и понтонно-мостового парка ПМП.
Справочно:
Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.
Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.
В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.