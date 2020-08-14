Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.08.2020 (10:00)

Военные инженеры 58-й армии ЮВО в ходе специального учения применили комплекты тяжелого механизированного моста

Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе специального учения применили комплекты тяжелого механизированного моста и переправили войска через овраги в Астраханской области.

Инженерные подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, после чего выполнили нормативы по обустройству мостовых переходов с применением комплектов тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля КамАЗ. Военнослужащие навели 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн и обеспечили переправу войск через овраги.

Также специалисты инженерной службы в ходе проведения дистанционного минирования применили инженерно-разведывательный огневой контур, отработали ведение инженерной разведки местности, провели фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.

В ходе учения специальная комиссия штаба ЮВО оценила выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения, военной техники и материально-технического обеспечения.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлечены более 1000 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военные полицейские ЮВО провели учение по розыску и задержанию угнанных автомобилей в Северной Осетии
На военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в Черкесске продемонстрируют возможности вьючно-транспортных лошадей и минно-розыскных собак ЮВО
С мотострелковым соединением армейского корпуса Балтийского флота проведено тактическое учение с боевыми стрельбами
Военнослужащие отработали переброску техники под прикрытием вертолетов и дымовых завес на учении двух армий ЦВО

Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false