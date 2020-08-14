14.08.2020 (09:45)
Военные полицейские ЮВО провели учение по розыску и задержанию угнанных автомобилей в Северной Осетии
В Северной Осетии в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» состоялось совместное тактико-специальное учение с подразделениями военной полиции и военной автомобильной инспекции Южного военного округа (ЮВО) по розыску и задержанию угнанных автомобильных средств.
В ходе практической части мероприятия была смоделирована ситуация по нападению группы условных террористов на автомобильный парк и угон военного автомобиля. Также «нападавшие» заминировали угнанный автомобиль с целью нанесения максимального материального ущерба.
Военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативный выход в район выполнения учебно-боевой задачи и блокирование условного противника.
В ходе учебного боя большая часть группы «террористов» была уничтожена, оставшиеся были задержаны.
Кроме того, совместно с военнослужащими военной автомобильной инспекции были отработаны задачи по конвоированию «нападавших», в том числе с применением специализированной автомобильной техники.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации.
Подобные учения с различными сценариями позволяют совершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.