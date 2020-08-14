14.08.2020 (09:45)

Военные полицейские ЮВО провели учение по розыску и задержанию угнанных автомобилей в Северной Осетии

В Северной Осетии в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» состоялось совместное тактико-специальное учение с подразделениями военной полиции и военной автомобильной инспекции Южного военного округа (ЮВО) по розыску и задержанию угнанных автомобильных средств.

В ходе практической части мероприятия была смоделирована ситуация по нападению группы условных террористов на автомобильный парк и угон военного автомобиля. Также «нападавшие» заминировали угнанный автомобиль с целью нанесения максимального материального ущерба.

Военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативный выход в район выполнения учебно-боевой задачи и блокирование условного противника.

В ходе учебного боя большая часть группы «террористов» была уничтожена, оставшиеся были задержаны.

Кроме того, совместно с военнослужащими военной автомобильной инспекции были отработаны задачи по конвоированию «нападавших», в том числе с применением специализированной автомобильной техники.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации.

Подобные учения с различными сценариями позволяют совершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.

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