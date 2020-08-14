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14.08.2020 (09:30)

На военно-техническом форуме «Армия-2020» в Черкесске продемонстрируют возможности вьючно-транспортных лошадей и минно-розыскных собак ЮВО

Гостям форума «АРМИЯ-2020» в Карачаево-Черкесии продемонстрируют возможности связки уникальных вьючно-транспортных лошадей подразделения материально-технического обеспечения горной бригады Южного военного округа (ЮВО) по транспортировке минометов и боеприпасов к ним.

В ходе динамического показа возможностей горных мотострелков ЮВО также запланирован спуск разведывательной группы со скалы с применением специального горно-альпинистского снаряжения, захват и уничтожение объекта условного противника диверсионно-разведывательной группой, преодоление водной преграды с использованием горного альпинистского снаряжения, а также проведение инженерной разведки местности с привлечением специально обученных минно-розыскных собак.

Форум пройдет в городе Черкесске с 27 по 29 августа в Парке культуры и отдыха «Зелёный остров». Гостям продемонстрируют вооружение и военную технику 49-й общевойсковой армии ЮВО и других силовых ведомств.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдёт на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил Российской Федерации, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти, а также патриотическое воспитание молодежи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие
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