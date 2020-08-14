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14.08.2020 (07:49)

Специальное учение с офицерами военно-политических органов ВВО стартовало в Приморье

Специальное учение с представителями военно-политических органов стартовало в Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО). Впервые отрабатываются новые подходы к месту и роли венного психолога в боевых порядках, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На общевойсковых полигонах округа в Приморье психологи и священнослужители армии развернули полевые храмы, оборудованные в соответствии с православными канонами. Они представляют собой мобильные прицепы с кунгами, которые могут принять свыше 500 человек в час.

В ходе учений священнослужители совместно с мобильными группами психологов и заместителями командиров по военно-политической работе принимают непосредственное участие в проведении богослужений, индивидуальных и групповых бесед с личным составом объединения с целью укрепления духовно-нравственного и морально-политического и психологического состояния военнослужащих.

В рамках учения перед командованием объединения ставятся цели по проверке готовности военно-политических органов к выполнению задач, проведение исследований и апробация новых психологических методик, организация мобильных групп военно-политической работы (ВПР). К учениям привлекаются заместители командиров по ВПР, драматический театр ВВО, дом офицеров ВВО и гарнизонные дома офицеров.

Учение включает два этапа. На первом  отработаны вопросы развертывания элементов системы управления ВПР и комплексных мобильных групп ВПР с проведением тренировок по связи. На втором этапе военнослужащим предстоит практически отработать вопросы управления силами и средствами ВПР при  подготовке войск к выполнению учебно-боевых задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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