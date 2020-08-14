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14.08.2020 (07:44)

В Амурской области отражено нападение условных террористов на объекты артиллерийского соединения ВВО

В Амурской области в Белогорском гарнизоне Восточного военного округа состоялось учение по противодействию терроризму. К нему было привлечено около 500 военнослужащих с  боевой и специальной техникой.

По замыслу учения, условное незаконно вооруженное формирование (НВФ) в вечернее время осуществило попытку нападения на ряд военных объектов гарнизона. Основной целью условных террористов стало артиллерийское соединение.

По тревоге было поднято подразделение антитеррора. Под прикрытием бронетранспортера военнослужащие осуществили подход и блокирование группы условных террористов. Один из террористов заявил, что готов подорвать себя, после чего был условно ликвидирован снайпером. Остальные нападавшие были задержаны и переданы органам правопорядка.

Также в ходе учения были отработаны вопросы оперативного обследования машины и прилегающей к ней территории на взрывоопасные средства.

Тренировки групп антитеррора проводятся регулярно по различным сценариям. В качестве условных террористов используются военнослужащие разведывательных подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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