14.08.2020 (07:38)

Военные железнодорожники ВВО в ходе учения в Амурской области организовали переправу ж/д составов через реку Зея с помощью понтонов

Специалисты соединения железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) навели паромную переправу через крупнейшую притоку Амура – реку Зея в Амурской области. Выполненные в кратчайшие сроки работы позволили перебросить на противоположный берег реки несколько железнодорожных составов. Мероприятия проведены в рамках масштабного учения с подразделениями материально-технического обеспечения округа.

По легенде учения условный противник разрушил мост Транссибирской железной дороги. Для восстановления сообщения центральной России и Дальнего Востока были оперативно задействованы силы железнодорожного соединения ВВО.

В ходе активного этапа мероприятия военнослужащие подвели железнодорожные пути к берегу реки и осуществили погрузку вагонов на специальный паром. Также, через Амур специальными понтонами и плавающими транспортерами выполнялась перевозка тяжелой автомобильной техники. Для переправы вагонов и техники применялись секции наплавного моста НЖМ-56.

В рамках розыгрыша, специальный отряд охраны отразил атаку группы условных диверсантов на паромную переправу и сбил беспилотный летательный аппарат «противника».

Кроме того, специальным отрядом охраны была успешно ликвидирована группа условного противника, которая предприняла попытку захвата одного из паромов, действуя на моторных лодках. В дальнейшем над районом переправы была поставлена аэрозольная завеса, которая скрыла переброску войск от удара высокоточного оружия и авиации.

На разных этапах учения в наведении паромной переправы и прокладке путей приняли участие около 800 военнослужащих и было задействовано более 200 единиц техники.

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