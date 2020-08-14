14.08.2020 (07:33)

Инженерные подразделения ВВО оборудовали мост через реку Амур в Хабаровском крае

Инженерные подразделения Восточного военного округа (ВВО) во время проведения специальных учений в Хабаровском крае, применили комплекты оперативного развертывания временных дорог для преодоления войсками участков местности и водных преград.

После получения вводной, инженеры с применением понтонно-мостового парка (ПМП) навели мостовую переправу грузоподъемностью до 60 тонн и шириной до 20 метров через реку Амур. Общая длина моста составила порядка 600 метров.

Затем, для безопасного продвижения военной техники, военнослужащие подразделения инженерной разведки произвели поиск и обезвреживание условных минно-взрывных устройств с использованием бесконтактных миноискателей.

Помимо этого, на одном из этапов учения, в непростых погодных условиях, военнослужащие отработали нормативы по оборудованию окопов, позиций для крупногабаритной техники с использованием быстроходных траншейных машин и экскаваторов.

В общей сложности, на практическом этапе специального учения приняло участие около 200 военнослужащих и задействовано свыше 50 единиц техники и вооружения инженерных войск.

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