14.08.2020 (07:19)

С подразделениями военной полиции Сахалинского гарнизона прошли занятия по противодействию терроризму и охране объектов

С военнослужащими подразделений военной полиции Сахалинского гарнизона прошли занятия по противодействию терроризму и охране объектов Минобороны России.

На практическом этапе, военные полицейские совместно с органами военной автоинспекции выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, попытавшихся скрыться с территории военного объекта на захваченном транспорте.

В различных условиях обстановки были отработаны элементы задержания и конвоирования условных диверсантов.

Подобные учебные мероприятия проводятся регулярно с целью поддержания боеготовности подразделений военной полиции, наработки практики в вопросах обеспечения безопасности на военных объектах, а также поддержания навыков владения огнестрельным, травматическим оружием и другими спецсредствами, состоящими на вооружении подразделений военной полиции Сахалинского гарнизона.

В ходе проведения мероприятия для создания обстановки максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, а также специальная автомобильная техника военной полиции.

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