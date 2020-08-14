14.08.2020 (06:54)

Ракетный удар нанесли вертолеты армейской авиации ВВО по условному противнику в ходе лётно-тактических учений в Приморье

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Черниговка Приморского края, в ходе лётно-тактических учений нанесли ракетный удар по местам сосредоточения условного противника.

В ходе полетов летчики совершали сложные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника», подавляя его радиолокационные средства. По наведению с командного пункта, во взаимодействии друг с другом, вертолеты парами вышли в назначенный район, где выполнили поиск и классификацию целей, и провели стрельбы с применением неуправляемых ракет.

В маневрах участвовали порядка 15 вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте с использованием рельефа местности.

Также, учебно-боевые задачи выполнялись и в ночное время по данным спутниковых систем навигации.

Кроме того, экипажи выполнили повторный заход для атаки с целью уничтожения диверсионных групп условного противника.

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