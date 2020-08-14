14.08.2020 (06:54)
Ракетный удар нанесли вертолеты армейской авиации ВВО по условному противнику в ходе лётно-тактических учений в Приморье
Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в поселке Черниговка Приморского края, в ходе лётно-тактических учений нанесли ракетный удар по местам сосредоточения условного противника.
В ходе полетов летчики совершали сложные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника», подавляя его радиолокационные средства. По наведению с командного пункта, во взаимодействии друг с другом, вертолеты парами вышли в назначенный район, где выполнили поиск и классификацию целей, и провели стрельбы с применением неуправляемых ракет.
В маневрах участвовали порядка 15 вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО.
Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте с использованием рельефа местности.
Также, учебно-боевые задачи выполнялись и в ночное время по данным спутниковых систем навигации.
Кроме того, экипажи выполнили повторный заход для атаки с целью уничтожения диверсионных групп условного противника.