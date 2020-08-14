14.08.2020 (06:50)

В инженерные войска ВВО в Забайкалье поступила новейшая техника

На вооружение воинской части инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, на вооружение поступила новая дорожная и строительная техника - три колесных экскаватора ЭОВ-3523 на специальных шасси КамАЗ-53501, массой около 19 тонн каждый.

Основным предназначением машины является проведение землеройных, а также строительных работ на различных видах грунта. При этом техническая производительность данного образца составляет порядка 200 кубических метров в час, что в несколько раз превосходит показатели предыдущих образцов. Несомненным достоинством специальной машины наличие комфортной кабины оператора с большой площадью остекления, которая обеспечивает широкую обзорность выполняемых работ, низкий уровень шума, защиту от газа и пыли и общую безопасность во время работ.

Помимо этого в подразделении на вооружение принят автомобильный кран военного назначения КС-45731, с грузоподъемностью до 16 т. Он предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, в том числе с опасными грузами в полевых условиях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице