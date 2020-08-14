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14.08.2020 (06:41)

На Камчатке подразделение военной полиции провело учение по пресечению попытки прорыва условных террористов через КПП военного объекта

На базе контрольно-пропускного комплекса ЗАТО Вилючинск военной полицией территориального гарнизона проведено специальное учение, в ходе которого разыгран эпизод отражения атаки группы вооруженных лиц на КПП военного объекта.

По легенде учения неустановленные лица, передвигавшихся на автомобиле повышенной проходимости, предприняли попытку прорыва через контрольно-пропускной пункт. При этом они применили против патруля военной полиции ручную гранату, а затем открыли огонь из автоматического оружия.

Ответным огнем, который велся, в том числе из защищенных огневых точек, автомобиль нападавших был повреждён, а они сами были лишены возможности продолжить атаку. Далее спецмашина военной полиции блокировала возможный путь отступления «террористов», после чего военные полицейские разоружили нападавших и произвели задержание с применением штатных специальных средств.

К учению привлекалось до 20 военнослужащих военной полиции и четыре единицы специальной автомобильной техники.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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