Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.08.2020 (00:00)

Военнослужащие разведподразделений Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные прыжки на воду

Военнослужащие подразделений разведки морской пехоты и армейского корпуса Балтийского флота отработали воздушное десантирование в акватории Балтийского моря. Прыжки с вертолета морской авиации Ми-8 в воду проводились на различных высотах с парашютами.

Учитывая специфику подразделений, военнослужащие десантируются в морских районах в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальной парашютной системе.

К совершению подобных прыжков допускаются только военнослужащие, имеющие большой опыт парашютных прыжков с различными типами парашютных систем. Для предотвращения травматизма личного состава при проведении прыжков на воду, применяются стоящие на оснащении подразделений разведки спасательные средства, а в местах приводнения дежурят спасательные команды на водолазных и быстроходных катерах.

В программу военнослужащих разведподразделений входят также прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки на водоемы, прыжки с задержкой в раскрытии основного парашюта.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
С мотострелковым соединением армейского корпуса Балтийского флота проведено тактическое учение с боевыми стрельбами
Подразделения РХБ защиты Балтийского флота проведут спецобработку объектов международного конкурса «Морской десант»
Разведчики Балтийского флота выполнили учебно-тренировочные прыжки с парашютом на воду
Корабли Балтийского флота возвращаются в пункты постоянного базирования после выполнения задач в рамках учения «Океанский шит»

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false