13.08.2020 (21:59)

В Парке «Патриот» 15 августа пройдет праздник в честь Дня ВВС

Всех посетителей Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации ждут показательные полеты воздушных асов, выступления сборной по парашютному спорту, уникальное шоу флайтбордистов, семейная акция «Воздушный змей», концерт с участием творческих коллективов и праздничный салют.

Пилоты аэроклуба ВВС (г. Кубинка) продемонстрируют свое летное мастерство на самолетах Як-52, Пайпер, Финист, а также автожирах.

Кроме того, гости Парка станут свидетелями уникальной воздушно-акробатической программы членов сборной России по парашютному спорту.

Впервые в «Патриоте» выступят флайтбордисты, которые «взлетят» на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.

В течение дня будут выступать творческие коллективы Воздушно-космических сил, Центрального офицерского клуба ВКС, образцово-хореографический коллектив «ТОТ», бальный – «Латино», центра «Полет», а также заслуженный артист России – Алексей Глызин.

Для взрослых и детей в течение праздничного дня будут доступны тематические мастер-классы: выставка оружия, метание ножей. Будет работать пункт отбора по контракту.

Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой, военный летчик, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (2001-2005 гг.), участник Афганской, первой и второй Чеченских войн, войны в Таджикистане, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» проведет урок мужества подрастающему поколению.

На площадках Центра военно-тактических игр можно будет проверить свои силы в прохождении полосы препятствий, игре в страйкбол или лазертаг, пострелять из охолощенного оружия.

В течение всего дня на площадке будут работать «Полевая кухня» и мобильные точки питания.

Добраться до места проведения мероприятия можно будет пешком или на внутренних автобусах Парка от автомобильной парковки у железнодорожной платформы «Парк Патриот» (ориентир – ракета «Протон-М») до Центра военно-тактических игр.

СПРАВОЧНО: начало мероприятия – 11:30, окончание – 17:00, место проведения – Центр военно-тактических игр.

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