13.08.2020 (21:52)

Перспективы развития средств и методов испытаний инженерной техники обсудят на МВТФ «Армия-2020»

В ходе мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» 27 августа будет проведен круглый стол, посвященный перспективам развития средств и методов испытаний защитных и эксплуатационных свойств вооружения, военной и специальной техники.

Целью круглого стола станет обсуждение основных вопросов, направлений и перспектив инновационного развития современных средств и методов испытаний защитных и эксплуатационных свойств вооружения, военной и специальной техники.

В работе круглого стола примут участие специалисты ряда образовательных учреждений Минобороны, инженеры и конструкторы предприятий промышленности, занимающихся разработкой средств инженерного вооружения, а также специалисты-испытатели ряда военных полигонов.

На круглом столе будут определены пути дальнейшего совершенствования средств и методов испытаний защитных и эксплуатационных свойств вооружения, военной и специальной техники в целях повышения эффективности испытаний, снижения временных и материальных затрат на их проведение.



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