13.08.2020 (21:17)

Саперы ЗВО завершили разминирование территории музея-заповедника «Павловск»

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили разминирование территории Государственного художественно-архитектурного музея-заповедника «Павловск» от снарядов времен Великой Отечественной войны.

Инженерно-саперные работы на территории музея-заповедника поэтапно проводились специалистами инженерных войск округа с 2015 года.

В церемонии награждения памятными подарками и грамотами военнослужащих, принимавших участие в разминировании музея-заповедника «Павловск», приняла участие Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Министр высказала слова признательности за труд, проделанный военными инженерами, отметив при этом, что «проделанная работа позволит сделать заповедник не только привлекательным для его посетителей, но и безопасным».

В свою очередь военнослужащие поблагодарили в лице министра всех работников музея-заповедника, оказывавших помощь в работе групп разминирования и уверенно действовавших при обнаружении взрывоопасных предметов.

Всего за период проведения инженерной разведки территории музея-заповедника, саперами было обнаружено, вывезено и утилизировано на полигоне около 200 советских и немецких артиллерийских снарядов различного калибра, найденных в лесопарковой зоне и местах ремонта объектов водоснабжения парка.

В годы Великой Отечественной войны территория нынешнего музея-заповедника оказалась в зоне немецкой оккупации, длившейся 861 день. При прорыве блокады Ленинграда здесь велись ожесточенные бои. В память о погибших бойцах и жителях на территории города установлен памятник «Освободителям Павловска».

При проведении мероприятий разминирования военные инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

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