13.08.2020 (20:52)

В Тагильском ракетном соединении проходит финальный этап конкурса «Стратегическое многоборье»

В Тагильском ракетном соединении (Свердловская область) проходит этап конкурса на лучший расчет РВСН «Стратегическое многоборье».

В ходе соревнований стратегические ракетчики отрабатывают выход на полевые позиции ПГРК «Ярс». После совершения марша расчеты разворачивают ракетный комплекс и проводят мероприятия по маскировке и организуют охранение.

В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения

и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Все нормативы конкурсанты выполнят в составе подразделений:

преодоление полосы препятствия, стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин.

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