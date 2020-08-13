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13.08.2020 (20:52)

В Тагильском ракетном соединении проходит финальный этап конкурса «Стратегическое многоборье»

В Тагильском ракетном соединении (Свердловская область) проходит этап конкурса на лучший расчет РВСН «Стратегическое многоборье».

В ходе соревнований стратегические ракетчики отрабатывают выход на полевые позиции ПГРК «Ярс». После совершения марша расчеты разворачивают ракетный комплекс и проводят мероприятия  по маскировке и организуют охранение. 

В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения
и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Все нормативы конкурсанты  выполнят в составе подразделений:
преодоление полосы препятствия, стрельбу из штатного оружия,  вождение боевых машин.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Ракетные войска
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