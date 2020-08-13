13.08.2020 (20:52)
В Тагильском ракетном соединении проходит финальный этап конкурса «Стратегическое многоборье»
В Тагильском ракетном соединении (Свердловская область) проходит этап конкурса на лучший расчет РВСН «Стратегическое многоборье».
В ходе соревнований стратегические ракетчики отрабатывают выход на полевые позиции ПГРК «Ярс». После совершения марша расчеты разворачивают ракетный комплекс и проводят мероприятия по маскировке и организуют охранение.
В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения
и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.
Все нормативы конкурсанты выполнят в составе подразделений:
преодоление полосы препятствия, стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин.
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