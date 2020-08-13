13.08.2020 (20:42)

Начальник Генерального штаба проверил практические действия войск в рамках проведения специальных учений ЮВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил практические действия войск в рамках проведения специальных учений на полигонах Южного военного округа (ЮВО).

На полигонах Ростовской области генерал армии В.В.Герасимов проинспектировал выполнение нормативов боевой подготовки инженерными подразделениями ЮВО по оперативному развертыванию временных дорог, сборке паромной переправы для переброски колесной техники через реку Дон при помощи буксирно-моторных катеров БМК-460.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ проверил практические действия подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты при обеспечении безопасности войск и населения, в том числе по локализации очагов распространения вирусной инфекции.

«Практические действия подразделений РХБ защиты отрабатываются с учетом опыта, полученного при оказании помощи Италии и Сербии», – доложил начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На полигоне «Молькино» Краснодарского края генерал армии В.В.Герасимов проинспектировал тактические занятия спецподразделений ЮВО, в частности, выполнение медицинским отрядом спецназначения эвакуации раненых двумя способами: бронеавтомобилями и вертолетами.

Как сообщалось ранее, начальник Генштаба ВС РФ прибыл с сегодня проверкой в войска ЮВО, на территории которого с 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

В ходе совещания с командованием округа и должностными лицами органов военного управления генерал армии В.В.Герасимов отметил, что в целом учебные мероприятия проходят организованно и с достаточной эффективностью.

Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Всего в них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Данные учения продлятся до 21 августа.

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