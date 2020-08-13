13.08.2020 (20:24)

Работы Студии военных художников имени М. Б. Грекова станут украшением площадки Фестиваля «Спасская башня»

Второй год продолжается сотрудничество Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и Студии военных художников имени М. Б. Грекова. В 2020 году в оформлении площадки Фестиваля можно будет увидеть много уникальных работ выдающихся мастеров Студии.

«Начало нашего сотрудничества с Фестивалем «Спасская башня» было положено в прошлом году. Хотя, если быть точным, оно началось в 2018 году, когда наши скульпторы оформили памятную доску первому музыкальному руководителю Фестиваля «Спасская башня» генерал-лейтенанту Валерию Михайловичу Халилову, размещённую на здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Партнёрство с таким замечательным музыкальным мероприятием для нашей Студии – большая честь. Если в прошлом году картины художников Студии были использованы в печатной продукции Фестиваля, то сейчас они будут перенесены на билборды и их увидят тысячи москвичей и гостей столицы, посетивших Фестиваль, – рассказал заместитель руководителя Студии Юрий Бирюков. – Фестиваль этого года будет тринадцатым по счёту, тема его – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, и мы предоставили Фестивалю право на тиражирование также 13 полотен наших художников, сюжеты которых – «Музыканты на войне» и «Празднование Победы». Среди этих полотен работы Фёдорова «Преображенский марш», Присекина «Священная война! А. В. Александров. 1941 год», Мокрушина «Играй, гармошка»», Дроздова «В землянке», Дмитриевского «Салют Победы», Ананьева «Белорусский вокзал. 1941 год. Ансамбль Александрова», Авакимяна «Салют Победы» и др.».

В годы Великой Отечественной войны многие студийцы встали на защиту Родины. В военные и послевоенные годы они создали зримую летопись войны, её главных военных сражений и фронтовой жизни. В качестве примера можно назвать известные плакаты «Отстоим Москву!» и «Дойдём до Берлина!», авторами которых являются Николай Жуков и Виктор Климашин (1941 г.), картину Петра Кривоногова «Победа» (1948 г.), более 40 графических зарисовок судей и подсудимых, сделанных Жуковым на Нюрнбергском процессе.

В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, грековцы продолжают творить и продвигать своё творчество в массы. Художники Студии закончили диораму «Высота 776» для Музея истории ВДВ в Рязани, представили в Калуге на выставке «Прочности вечный запас. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 18 своих полотен. Преуспели и скульпторы. Их авторству принадлежат открытые в этом году на трассе М11 «Москва – Санкт-Петербург» мемориал бойцам Второй ударной армии и мемориал на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, посвящённый погибшим в 2019 году в Баренцевом море морякам-подводникам (автор – народный художник РФ Михаил Переяславец). Ещё один проект коллектива скульпторов – памятник генералу армии Маргелову, который был установлен в парке «Патриот» в канун празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск.

СПРАВКА:

Студия военных художников имени М. Б. Грекова – творческая организация Министерства обороны Российской Федерации – была создана 29 ноября 1934 года по приказу наркома обороны СССР Климента Ворошилова. Имя ей было присвоено в честь первого советского художника-баталиста Митрофана Грекова, которому принадлежит идея создания Студии. Греков учился живописи в Императорской Академии художеств сначала у Ильи Репина, а потом перевёлся в мастерскую, которой руководил прославленный баталист Франц Рубо. Под попечительством мастера ученик постигал законы и приёмы создания масштабных полотен и помогал Рубо в работе над панорамами «Оборона Севастополя», «Штурм хутора Ахульго», «Бородинская битва». Позднее Греков стал автором первой советской диорамы «Взятие Ростова».

В состав Студии входят талантливые художники и скульпторы, продолжающие традиции русского реалистического искусства и создающие работы на тему войны. Сегодня она объединяет 31 мастера, в том числе 2 плакатистов и 6 скульпторов. 7 членов Студии имеют звание «Народный художник РФ», 5 – звание «Заслуженный художник РФ». Студия военных художников располагает мастерскими живописцев и скульпторов, багетной и ювелирной мастерскими, литейным цехом и дизайн-бюро. Это уникальное в своём роде творческое объединение является единственной в мире художественной организацией, специализирующейся на изготовлении диорам и панорам. Кроме того, её члены реставрируют и расписывают храмы, создают дизайн-проекты, оформляют интерьеры и экстерьеры президентских кадетских корпусов и воинских частей.

За годы существования Студии имени Грекова её художники создали такие масштабные полотна, как панорама «Сталинградская битва» (Волгоград), диорама «Битва за Перекоп» (Симферополь), комплекс диорам в Москве на Поклонной горе: «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина», стали авторами более сотни диорам, установленных в Москве и других городах России и мира, восстановили после пожара в 67-ом году панораму Рубо «Бородинская битва» (Москва).

За последние годы члены Студии реализовали в различных российских городах множество творческих социально значимых проектов, в том числе монументальных памятников воинской славы. Среди них оформление внешнего и внутреннего убранства Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот» и здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной, создание диорамы «Стояние на реке Угре», установленной во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни (2014 г.), памятников генералу Алексею Брусилову (2016 г.), маршалам Константину Рокоссовскому (2016 г.), Ивану Коневу (2017 г.) и Георгию Жукову (2018 г.) в парке «Патриот», памятников легендарному командующему ВДВ России генералу армии Василию Маргелову на улице Поликарпова в Москве (2018 г.) и на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (2018 г.). Ежегодно Студия имени Грекова проводит выставки работ своих членов на различных площадках Москвы, в российских регионах и городах ближнего и дальнего зарубежья. За 2019 год студийцы создали по государственным заказам 59 скульптурных композиций и 290 живописных работ, диорам, икон и лаковых миниатюр.

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