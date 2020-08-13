13.08.2020 (20:04)

Команды АРМИ-2020 из России, Беларуси и Узбекистана отдали воинские почести танкистам ВОВ в Воронежской области

Военнослужащие воронежского гарнизона Западного военного округа, а также иностранные представители из республики Беларусь и Узбекистан почтили память войнов Великой Отечественной войны в Воронежской области.

Церемония перезахоронения 23 останков прошла в рамках акции «Вахта памяти». Имена 19 красноармейцев 86 и 150 танковых бригад, погибших в январе 1943 года были высечены на мемориале возле села Ездочное, где установлен памятник войнам – танкистам «Ис-3».

Члены иностранных делегаций, военнослужащие учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы, представители общественных организаций, поисковых отрядов и местные жители почтили память защитников Сторожовского плацдарма.

«Вахта памяти тут проходит уже 11-й раз. Её участники в общей сложности перезахоронили уже больше 1,2 тыс бойцов, почти каждого седьмого смогли опознать. На этот раз в поисках участвовали и иностранцы – белорусы, австрийцы и даже венгерцы, армия которых как раз и воевала здесь. Все поднятые летом 2020 года останки находились в земле разрозненно. Фронт здесь 50 километров – от села Сторожевое до Дивногорья.», - заявил командир учебного центра подполковник Евгений Зубик.

Ежегодно планируется выставлять почетный танковый экипаж из числа лучших военнослужащих учебного центра в рамках памятных дней.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020 пройдет с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России. Представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана поборются за звание лучших специалистов своей номинации.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз на территории 5 государств. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

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