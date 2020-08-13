13.08.2020 (20:00)

Главным командованием Военно-морского флота издан фотоальбом, посвященный Главному военно-морскому параду 2020 года

Главным командованием Военно-морского флота подготовлен и издан альбом, посвященный 4-му Главному военно-морскому параду, прошедшему в Санкт-Петербурге и Кронштадте в июле 2020 года.

Над изданием фотоальбома, который является документом, фиксирующими важное событие в истории ВМФ России, работал ряд управлений и отделов Главного командования Военно-Морского Флота. Работа осуществлялась под руководством Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова, который лично вносил редакционные правки и впоследствии утвердил окончательный вид альбома для издания.

Основу альбома составили материалы о кораблях-участниках Главного военно-морского парада, подводных лодках, судах и катерах обеспечения, летательных аппаратах, их тактико-технические характеристики, конструктивные особенности и краткая история,

В альбом включен не только отчет о Главном военно-морском параде на Неве и Кронштадте, но и отчеты о проведении Парадов на флотах и и Каспийской флотилии, а также в акватории порта Тартус.

В альбоме собраны фотографии всех командиров кораблей, которым выпала почетная обязанность проявить свое мастерство и профессионализм маневрирования в условиях рейда Невы и Кронштадта.

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