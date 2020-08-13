13.08.2020 (19:10)

Развивая сотрудничество

В Международном военном центре в городе Москве состоялась рабочая встреча Секретаря Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств генерал-майора Ю.А. Дашкина с руководителем Первого департамента СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации М.Н. Евдокимовым.

В ходе встречи прошел конструктивный обмен мнениями по развитию сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств. Участники обсудили проведение мероприятий многостороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19 и на ближайшую перспективу.

Особое внимание было уделено анализу мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которые проводились в государствах Содружества по плану глав государств и Совета министров обороны государств – участников СНГ.

На встрече было отмечено, что принятие Советом глав государств СНГ осенью этого года новой Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года откроет новые возможности динамичного развития многостороннего военного сотрудничества на пространстве Содружества, что соответствует национальным интересам стран СНГ в области обороны и безопасности.

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