13.08.2020 (19:04)

В интересах безопасности Содружества

В рамках устоявшейся практики взаимных консультаций в Международном военном центре в городе Москве состоялась рабочая встреча Секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майора Ю.А. Дашкина и заместителя руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал-майора П.В. Тихонова.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов расширения взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Было отмечено, что государства Содружества рассматривают борьбу с терроризмом в числе важнейших задач по обеспечению своей национальной и совместной безопасности.

Участники встречи констатировали, что наряду с усилением военных аспектов противодействия терроризму, наши оборонные ведомства особое внимание уделяют наращиванию взаимодействия со специальными службами и правоохранительными органами стран Содружества.

Сотрудничество оборонных ведомств и органов безопасности государств СНГ направлено на обеспечение оперативности обмена информацией, дальнейшее совершенствование системы мер противодействия и поиск способов совместного реагирования.

Учитывая необходимость координации усилий в борьбе с международным терроризмом, Совет министров обороны государств – участников СНГ активно взаимодействует с заинтересованными структурами СНГ – подчеркнул генерал-майор Ю.А. Дашкин.

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