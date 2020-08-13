Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.08.2020 (19:04)

В интересах безопасности Содружества

В рамках устоявшейся практики взаимных консультаций в Международном военном центре в городе Москве состоялась рабочая встреча Секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майора Ю.А. Дашкина и заместителя руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал-майора П.В. Тихонова.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов расширения взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Было отмечено, что государства Содружества рассматривают борьбу с терроризмом в числе важнейших задач по обеспечению своей национальной и совместной безопасности.

Участники встречи констатировали, что наряду с усилением военных аспектов противодействия терроризму, наши оборонные ведомства особое внимание уделяют наращиванию взаимодействия со специальными службами и правоохранительными органами стран Содружества.

Сотрудничество оборонных ведомств и органов безопасности государств СНГ направлено на обеспечение оперативности обмена информацией, дальнейшее совершенствование системы мер противодействия и поиск способов совместного реагирования.

Учитывая необходимость координации усилий в борьбе с международным терроризмом, Совет министров обороны государств – участников СНГ активно взаимодействует с заинтересованными структурами СНГ – подчеркнул генерал-майор Ю.А. Дашкин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Содружество Независимых Государств: сотрудничество в области обороны и безопасности
Сохраняя историческую память
К новым рубежам военного сотрудничества
В Секретариате СМО СНГ состоится экспертное совещание по подготовке планирующих документов военного сотрудничества на 2021 год

Метки:
СМО СНГ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false