Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.08.2020 (18:14)

Выпуск военных водителей впервые состоялся в ДОСААФ России в Севастополе

В региональном отделении ДОСААФ России в Севастополе прошли первые выпускные экзамены курсантов, проходивших подготовку по военно-учетной специальности «водитель категории С».

Курсанты успешно сдали внутренний теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения и практический экзамен по вождению автомобиля на автодроме.

«По военно-учетной специальности ВУС-837 в нынешнем году у нас обучаются 50 призывников. В 2021 году число курсантов будет расширено до 100, а в планах — обучение водителей категорий D и Е для нужд Минобороны России и других силовых структур», — рассказала председатель регионального отделения ДОСААФ Севастополя Наталья Шевчук.

Знания, умения и навыки будущих военных водителей оценивала военно-экзаменационная комиссия из представителей Министерства обороны, городского военного комиссариата, военной автомобильной инспекции, регионального отделения и автомобильной школы городского спортивно-технического клуба ДОСААФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Минобороны России по поручению Президента Владимира Путина построит суворовское военное училище в Иркутске
В Челябинском филиале ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» завершился набор курсантов
В Адмиралтействе подведены итоги первого турнира по регби-7 на кубок главнокомандующего ВМФ России
Завершают сдачу вступительных испытаний более 60 девушек, прибывших в Краснодарское училище ВКС поступать на военных летчиков

Метки:
ДОСААФ , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false