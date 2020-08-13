13.08.2020 (18:14)

Выпуск военных водителей впервые состоялся в ДОСААФ России в Севастополе

В региональном отделении ДОСААФ России в Севастополе прошли первые выпускные экзамены курсантов, проходивших подготовку по военно-учетной специальности «водитель категории С».

Курсанты успешно сдали внутренний теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения и практический экзамен по вождению автомобиля на автодроме.

«По военно-учетной специальности ВУС-837 в нынешнем году у нас обучаются 50 призывников. В 2021 году число курсантов будет расширено до 100, а в планах — обучение водителей категорий D и Е для нужд Минобороны России и других силовых структур», — рассказала председатель регионального отделения ДОСААФ Севастополя Наталья Шевчук.

Знания, умения и навыки будущих военных водителей оценивала военно-экзаменационная комиссия из представителей Министерства обороны, городского военного комиссариата, военной автомобильной инспекции, регионального отделения и автомобильной школы городского спортивно-технического клуба ДОСААФ.

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