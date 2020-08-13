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13.08.2020 (18:15)

Новая передвижная выставка ЦВММ «Военно-Морской Флот СССР во Второй мировой войне» подготовлена для показа на флотах и в войсках

Центральный военно-морской музей (ЦВММ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге продолжает активную выставочную работу в год 75-летия Великой Победы. Накануне директор ЦВММ Руслан Нехай провел смотр готовности к показу в войсках новой передвижной выставки «Военно-Морской Флот СССР во Второй мировой войне».

Выставка рассказывает о боевом пути флотов и флотилий Советского Союза, о подвиге моряков, которые за время Великой Отечественной войны потопили 708 боевых кораблей и вспомогательных судов Германии и ее союзников, а также 791 транспортное судно полной вместимостью 1,84 млн тонн.

В ходе Великой Отечественной войны Военно-Морской Флот нанес противнику ощутимые потери. «Он до конца выполнил свой долг перед Родиной», — отмечалось в итоговом приказе Верховного Главнокомандующего.

Подготовленная музеем передвижная выставка предназначена для показа в полевых условиях в местах боевой учебы войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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