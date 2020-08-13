13.08.2020 (17:52)

БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Алжир и вышел в Средиземное море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в город-порт Алжир — столицу одноимённого государства в Северной Африке. Сегодня около полудня корабль вышел из порта и направился в Средиземное море.

Визит российских моряков продлился три дня. За это время экипаж корабля пополнил запасы пресной воды и продовольствия, выполнил необходимые работы на материальной части и отдохнул от несения ходовой вахты.

Экскурсий и других культурно-массовых мероприятий для военнослужащих в Алжире не проводилось. Выход в город был строго ограничен в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионе.

Для экипажа БПК это было первое посещение иностранного порта с начала дальнего похода. В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов в ряд стран средиземноморья.

Посещение Алжира и других стран российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества. Одной из основных задач дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» является демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе.

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