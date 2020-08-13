13.08.2020 (17:47)

Более 1000 артиллеристов танковой армии ЗВО прибудут в Нижегородскую область для участия в лагерном сборе

На полигоне Мулино в Нижегородской области пройдет лагерный сбор с артиллеристами соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе мероприятия с военнослужащими будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем. Подразделениям артиллерии предстоит выполнить огневые задачи по поражению объектов условного противника на удалении от 1 до 20 км как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных боеприпасов. Половина занятий будет проводиться в ночное время.

На завершающем этапе сбора пройдут состязания на право называться лучшей батареей.

Всего в сборе примут участие более 100 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», минометы, а также комплексы противотанковых управляемых ракет.

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