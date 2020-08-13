Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.08.2020 (17:25)

На подмосковном полигоне Алабино все готово для проведения кулинарной битвы среди лучших военных поваров и пекарей в рамках АрМИ-2020

На подмосковном полигоне Алабино Западного военного округа все готово для проведения кулинарной битвы среди лучших военных поваров и пекарей в рамках Армейских международных игр-2020.

Военные повара продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления. Гости конкурса смогут насладиться многообразием национальных блюд и по достоинству их оценить.

На мастер-классах будет представлена национальная кухня шести стран-участниц международного конкурса «Полевая кухня». Военные повара из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана готовят кулинарные сюрпризы в день открытия АрМИ-2020. Блюда страны держат пока в секрете, чтобы в день открытия Армейских международных игр удивить гостей.

А российские военные повара, кроме блюд национальной кухни, приготовят национальные блюда Армении, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Также российские военные повара приготовят свыше 2 тыс. порций гречневой каши с мясом и выпекут самый вкусный армейских хлеб для участников и гостей Армейских международных игр-2020 в подмосковном Алабине.

В ближайшие дни все участники конкурса изучат меры безопасности и эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания. Все участники конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Новый элемент «вальса буксиров» представят на форуме «АРМИЯ-2020» в Кронштадте
Команда военных поваров из Абхазии прибыла в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня-2020»
В Подмосковье танки и БМП гвардейской танковой армии Западного военного округа форсировали водную преграду
С мотострелковым соединением армейского корпуса Балтийского флота проведено тактическое учение с боевыми стрельбами

Метки:
АрМИ , Полевая кухня , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false