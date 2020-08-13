13.08.2020 (17:18)

Новый элемент «вальса буксиров» представят на форуме «АРМИЯ-2020» в Кронштадте

Экипажи рейдовых буксиров нового поколения из состава Ленинградской военно-морской базы 27 августа на динамическом показе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» продемонстрируют свои маневренные возможности в формате «вальса».

«Гостям военно-технического форума «АРМИЯ-2020» будет продемонстрирован «вальс буксиров», в ходе которого экипажи представят новый элемент», — сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Зрители смогут увидеть 10-минутный «вальс», в ходе которого пара буксиров, изменяя скорость и направление движения, будет двигаться параллельно, навстречу и в противоположные стороны друг от друга с включенной аппаратурой водяных завес. Минимальное расстояние при схождении составит менее одного метра. Новый элемент «вальса» предусматривает схождение буксиров навстречу друг другу на максимальной скорости и разворот при минимальном расстоянии.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

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