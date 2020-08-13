13.08.2020 (16:53)

Команда военных поваров из Абхазии прибыла в Москву для участия в международном конкурсе «Полевая кухня-2020»

В Подмосковье на полигон Алабино Западного военного округа (ЗВО), где с 23 августа по 6 сентября пройдет международный этап конкурса по полевой выучке среди военных поваров и пекарей «Полевая кухня», прибыла команды из Абхазии.

Участники состязаний прибыли в Москву, где их встретили представители конкурса. Медиками ЗВО было организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Иностранные гости были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

По прибытии команду по доброй традиции встретили хлебом-солью. Сейчас военнослужащие из Абхазии будут находится на карантине и уже с 17 августа приступят к подготовке.

Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2020» примут участие около 60 военнослужащих из шести стран.

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