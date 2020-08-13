13.08.2020 (16:36)

С мотострелковым соединением армейского корпуса Балтийского флота проведено тактическое учение с боевыми стрельбами

На одном из полигонов в Калининградской области прошла активная фаза батальонного тактического учения с мотострелковым соединением армейского корпуса Балтийского флота.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град», а также другая военная техника.

Военнослужащие соединения отработали действия при подъеме по тревоге и совершили марш в район учения. В ходе выдвижения на полигон отработаны действия батальона при налете авиации и применении условным противником оружия массового поражения.

В рамках учения мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями поразили более 400 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу противника. Военнослужащие отработали ряд тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией.

Особое внимание уделялось вопросам совершенствования слаженности подразделений и профессиональных навыков личного состава при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолению минно-взрывных заграждений и созданию фортификационных сооружений.

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