13.08.2020 (16:31)

В Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВВС

В Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-воздушных сил. С праздником военнослужащих и членов их семей на торжественном мероприятии поздравил заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

Среди гостей праздника были генерал-полковник авиации Геннадий Васильев, генерал-полковник Владимир Рувимов и генерал-полковник Владимир Царьков.

По завершении торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт «Небо выбрало нас!», на котором выступили артисты творческой группы Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, Ансамбль песни и пляски ВКС, Концертный ансамбль 15-й армии особого назначения ВКС и юнармейский детский коллектив Центрального офицерского клуба ВКС «Взлёт».

Ведущим события в этот день стал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

В ходе мероприятия Центральный офицерский клуб ВКС представил выставку работ победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС!» 2019 года. Гости торжественного мероприятия и праздничного концерта с большим интересом отнеслись к представленным фотоработам, отражающим выполнение боевых задач военнослужащими ВКС, их быт и досуг.

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