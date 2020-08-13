13.08.2020 (16:25)

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили командный пункт и склад боеприпасов условного противника



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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в ходе двухстороннего учения 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командный пункт и склад боеприпасов условного противника в Оренбургской области.

По замыслу практических действий, расположение склада обнаружили расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», которые передали координаты на командный пункт. В назначенном районе ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты «Искандер-М» отработали вопросы по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки с применением транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командный пункт и крупный слад боеприпасов условного противника, который располагался на расстоянии около 300 километров, выполнив учебные (электронные) пуски ракет.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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