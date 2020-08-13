13.08.2020 (16:19)
Военнослужащие отработали переброску техники под прикрытием вертолетов и дымовых завес на учении двух армий ЦВО
Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках двухстороннего учения отработали переброску военной техники и личного состава в запасные районы на полигонах в Кемеровской области и Республике Тыва.
По замыслу учения, противник вскрыл базовые районы расположения войск. Для выхода из-под удара условного противника командование приняло решение произвести передислокацию войск в запасные районы.
Для прикрытия действий личного состава от средств разведки и высокоточного оружия специалисты радиационной, химической и биологической защиты с помощью модернизированных комплексов термодымовой аппаратуры ТДА-3 осуществили постановку аэрозольных завес. Во время совершения марша поддержку с воздуха обеспечили экипажи ударных вертолетов Ми-24П и многоцелевых — Ми-8АМТШ.
Справочно:
Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.
В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».
Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.