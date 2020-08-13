13.08.2020 (16:19)

Военнослужащие отработали переброску техники под прикрытием вертолетов и дымовых завес на учении двух армий ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие отработали переброску техники под прикрытием вертолетов и дымовых завес на учении двух армий ЦВО

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках двухстороннего учения отработали переброску военной техники и личного состава в запасные районы на полигонах в Кемеровской области и Республике Тыва.

По замыслу учения, противник вскрыл базовые районы расположения войск. Для выхода из-под удара условного противника командование приняло решение произвести передислокацию войск в запасные районы.

Для прикрытия действий личного состава от средств разведки и высокоточного оружия специалисты радиационной, химической и биологической защиты с помощью модернизированных комплексов термодымовой аппаратуры ТДА-3 осуществили постановку аэрозольных завес. Во время совершения марша поддержку с воздуха обеспечили экипажи ударных вертолетов Ми-24П и многоцелевых — Ми-8АМТШ.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

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