13.08.2020 (15:55)

Подразделения РХБ защиты Балтийского флота проведут спецобработку объектов международного конкурса «Морской десант»

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота перед проведением международного конкурса «Морской десант-2020» продезинфицируют более 5 тыс. квадратных метров жилищно-казарменного фонда, специальных зданий и помещений воинской части и объектов на полигоне Хмелевка.

В рамках проведения противоэпидемических мероприятий состоится масштабная санитарная обработка жилищно-казарменного фонда, столовой и прилегающей территории, а также объектов морского десантного полигона, бронетехники и автотранспорта, задействованных в конкурсе «Морской десант», который пройдет в Калининградской области с 23августа по 3сентября.

Дезинфекционные работы будут проводиться силами отдельной роты РХБ защиты Балтийского флота.

Особое внимание будет уделяться дезинфекции мест нахождения руководства и участников конкурса, обработке столовых, жилых помещений, спортивных городков и других мест общего пользования.

За время, отведенное для обработки, военнослужащими подразделений РХБ защиты будет обработано около 20 объектов общей площадью более 5 тыс. квадратных метров.

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