13.08.2020 (14:13)

Начальник Генерального штаба ВС РФ провел рабочее совещание с командованием ЮВО и должностными лицами органов военного управления

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел рабочее совещание с командованием Южного военного округа и должностными лицами органов военного управления.

«В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» с 10 по 14 августа проводится первый этап комплекса специальных учений по развертыванию системы обеспечения в интересах группировки войск (сил) на юго-западном стратегическом направлении», — напомнил в ходе совещания Валерий Герасимов.

Он отметил, что все мероприятия проходят в единой учебной обстановке на фоне командно-штабной тренировки с объединенным стратегическим командованием Южного военного округа (ЮВО).

В ходе выполнения задач инженерного обеспечения на полигоне Капустин Яр оборудован район добычи и очистки воды, развернут участок восстановления инженерной техники.

На реке Волга в районе Астрахани наведены и содержаться мостовая, паромная и десантная переправы.

Выполнено геодезическое обеспечение аэродромов Гвардейское, Джанкой и Кировское.

«По радиационной, химической и биологической защите выполнены мероприятия по ликвидации последствий аварий на опасных предприятиях промышленности, маскировки объектов, локализации очагов распространения вирусной инфекции», — сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, добавив, что в целом учебные мероприятия проходят организованно и с достаточной эффективностью».

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл сегодня с проверкой в войска ЮВО, на территории которого с 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

Начальник Генштаба ВС РФ заслушал доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного.

Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Всего в них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Данные учения продлятся до 21 августа.

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