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13.08.2020 (12:09)

Российские артиллеристы уничтожили засаду условного противника на учении в Таджикистане

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Таджикистане уничтожили засаду условного противника, создав «огневой коридор» в ходе тактического учения.

Командиры самоходных артиллерийских и минометных батарей создали участки сосредоточенного и заградительного огня в местах возможного нахождения противника по маршруту следования воинских колонн мотострелков. При выполнении учебно-боевой задачи артиллеристы действовали как с огневых позиций на господствующих высотах прямой и полупрямой наводкой, так и в составе отрядов обеспечения движения, перемещаясь в составе колонн.

Не давая противнику приблизиться к дороге, артиллерийские расчеты уничтожали засады условных боевиков, обеспечив тем самым безопасный проход своей техники без вступления в огневой контакт. Корректирование огня и объективный контроль поражения целей велись при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Также в ходе двухдневного учения на горном полигоне Ляур мотострелки с помощью огневой поддержки артиллеристов отработали все тактические действия в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах как днем, так и ночью.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, в том числе из состава расчетов беспилотной авиации, подразделений разведки, связи и обеспечения. Было задействовано свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Учения , Таджикистан
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